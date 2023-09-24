傑尼斯事務所於本月7日召開記者會，除了認了創辦人強尼喜多川的性侵事實並向社會大眾致歉外，還一併宣布社長一職將由東山紀之接任。不過，相關風波仍持續延燒，日媒也繼續關注此事，近日更揭露了其他傑尼斯藝人遭強尼喜多川侵犯的過程。

據日媒《週刊文春》報導，前傑尼斯JR(尚未出道之練習生)木村伸一以實名方式揭露被強尼喜多川的性侵過程，表示自己因為家庭情況困難，高中時在外打工養家活口，某日收到傑尼斯的來電，邀請他加入公司，沒想到卻成了噩夢的開始。木村伸一提及自己某日睡覺後，驚覺被「喜多川舔下體」事後還被給了2萬日圓(約4300元新台幣)的「封口費」，而後雖然有機會成為團體「V6」的成員之一，但因幾次被性侵的經驗，讓他難掩痛苦而退出傑尼斯。

此外，據日媒《FRIDAY》報導，傑尼斯事務所15日設置「強尼喜多川性侵害問題損害補償受理處」，而從該窗口的線上申請表單中可見，受害者可選擇的性侵害內容包含口腔性交、肛門性交、撫摸生殖器、親吻以及其他猥褻行為等。對此，某位體育記者指出由於有不少受害者是年輕的少年，不敢與父母談論此問題，且他們年紀較小，或許根本沒發覺這是性侵害。

知情人士指出強尼喜多川的惡行從1950年到2010年中期，大約持續60年，且作案地點非常多，舉凡訓練營或其他練習生們的睡覺場所、浴室、電視台的工作室、廁所等，「如果電視台工作人員知情，並對此事閉口不談，那會衍伸出大問題。」因為這顯示出「電視台與喜多川的勾結關係」。此外，由於喜多川的作案手法大多是口腔性交、或用手接觸受害人的性器官，因此一晚可能有多名練習生受害，或是1人重複遇害。

事實上，傑尼斯新任社長東山紀之視強尼喜多川為「自己的父親」，不過，自他的性醜聞事件爆發以來，頻頻痛批老社長「鬼畜的行為」、「人類史上最愚蠢的事件」，並正式宣布將會「更改公司名稱」大動作與他切割。然而相關風波仍在日網上有著極大的關注度，外界十分關心東山紀之將會如何處理「強尼喜多川的性醜聞」事件來挽救公司的危機。

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