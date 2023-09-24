有關媒體報導，衛福部開後門讓美豬合法洗產地，美國進口活體豬在台灣宰殺後就變台灣豬。對此，食藥署今天傍晚緊急澄清，台灣沒有輸入美國活體豬直接進入屠宰場宰殺的情形。

衛生福利部食品藥物管理署今天重申豬肉原產地標示規定，食藥署副署長林金富告訴中央社記者，絕對沒有美國進口活體豬直接在台灣宰殺後就變成台灣豬，經查少量進口的活體豬，確實有從美國進口，但屬於農業部業務，是做為繁殖種豬使用。

據食藥署統計，自今年1月1日累計至9月22日，從世界各國進口豬肉累計超過8萬737噸，豬肝、豬腎、豬其他可食部位共2萬1784噸左右。其中美國輸入豬肉583批、共1萬382噸左右；豬其他可食部位，如豬腳、大腸頭、肝𦟪、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等，進口196批、共約3542噸。

美國進口豬肉及其他可食部位，皆無檢出萊克多巴胺瘦肉精。林金富強調，自110年1月1日起，不論進口或國產含有豬肉或豬可食部位原料者，所有包裝食品、散裝食品或直接供應飲食場所供應的食品，都應依規定標示其豬肉及豬可食部位原料的原產地，原產地應以其屠宰地為依據。（編輯：陳清芳）1120924