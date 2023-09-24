新北市長侯友宜昨（23）日開始請長假，正式投入總統選戰，造成民進黨新北市議員群起圍攻，民眾黨議員陳世軒也批評是躲避民代監督；不過「侯家軍」、國民黨議員戴湘儀今透過新聞稿表達支持，並表示是避免耽誤市政的最好決定，也是不得已的決定。

戴湘儀指出，侯友宜請假是避免耽誤市政，也是為了打贏民進黨、對抗腐敗失能政府，不得已的決定。對於曾經共事，戴湘儀說很清楚請假對於侯友宜來說是很煎熬的決定，因為侯對市政的責任心以及對市民寄託的重視，所以很確定「雖然市長請假，市府團隊仍會一如過往」，提供市民最好的服務

針對民進黨的圍剿與質疑，戴湘儀也批評，民進黨永遠只會選擇性的演給大家看，最於近期惹出來的混蛋風波，造成食安危機，卻集體失蹤、噤聲，這就是「嚴以待人，寬以待己」的雙重標準。

戴湘儀表示，能夠理解也支持侯友宜的決定，因為他不是傳統政治人物，沒有華麗的口號，也不懂得如何為自己包裝，相信此刻他也為了自己的請假，對於市民與市府同仁感到「歹勢」。

戴湘儀也認為，身為民選首長的侯友宜，對於任何批評、責難都會傾聽與接受，但為了新北甚至台灣還有孩子的未來，他會帶著全國人民的期待，以及世界各國對台海的擔憂，扛起這個重責大任全力衝刺，但新北仍是愛護他、疼惜他的城市，也絕不會忘了過去對市民的承諾。