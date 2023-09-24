明揚國際22日大火造成10死98傷慘劇，副總統、民進黨總統參選人賴清德表示，確保消防人員權益及改善工作環境，一直是政府持續努力的目標，消防人員安全及充足的專業設備更是重中之重。粉專「政客爽」今(24日)發文質疑，民進黨執政八年為消防員做了什麼？連消防員基本加班權益都沒辦法幫助，2017年賴清德當行政院長喊「消防員捕蜂捉蛇是做功德，也會有成就感」，直批最沒資格蹭消防員的第一名就是賴清德。

「最沒資格蹭消防員的就是賴清德！」政客爽表示，看到親綠粉專靠邀侯友宜有什麼資格蹭消防員？「奇怪欸，侯友宜現在是總統嗎？」最沒資格蹭消防員的就是賴清德跟民進黨吧！民進黨執政八年為消防員做了什麼？針對警消人員工作權，大法官釋字785號，頒布「超時時數」，可換成加班費、補休，或是行政獎勵，過加班費「天花板」，只有1萬9千元，對於加班時數時常超出上限的基層消防員來說，只能領嘉獎做義工。

政客爽直批，連消防員最基本的加班權益都沒辦法幫助，現在出事了蔡英文出來喊對不起、辛苦了，有用嗎？「而最沒資格蹭的第一名就是賴清德！」他提到，2017年賴清德當行政院長喊：「消防員捕蜂捉蛇是一種做功德的事情，消防隊其實可以幫忙，也會有成就感」。哦哦，鼓勵消防員多做不相關的工作，不調整加班費的權益、工時，跑去說：這樣有成就感，做功德很棒。「這樣就最有資格蹭消防員了？讚！」

政客爽在留言區強調「對！你沒看錯，消防員加班超過上限就是：記嘉獎！嘉獎可以幹嘛？領獎狀？」網友表示「外行領導內行，整個國家體制都被搞亂了」、「有黨證就不會在第一線，會在辦公室裡」、「今日公祭，明日忘記，隨風飄去，黨證無敵，可惡至極」、「綠能你不能」。