蕭薔出席代言活動展現姣好身材。（鄧博仁攝）

蕭薔出席代言活動展現姣好身材。（鄧博仁攝）

蕭薔出席代言活動寫書法、親自落款。（鄧博仁攝）

蕭薔出席代言活動當場揮毫寫書法、秀出一手好字。（鄧博仁攝）

頂著「台灣第一美女」光環的蕭薔出道33年，身材外貌都保養得宜的她，獲邀擔任生醫品牌年度代言人，24日記者會上還當場揮毫寫書法、展現苦練多年的一手好字。身高170公分的她，也透露數十年來體重都維持在「45」公斤零贅肉身材，更令人嫉妒的是，她連一根白頭髮都沒有，也沒有老花眼困擾。

對於如何維持完美身材、凍齡美貌，她說就是那9字訣「發現問題、找方法解決」，例如她都會把衣服改小，當塞不進去時就會有紅燈，「要了解自己的體質、適性，再找方法，而那方法可能只適合你自己」。蕭薔說，她只有偶爾不想虧待自己、覺得開心為上時，平常不吃宵夜的她就會「踩紅線」吃吃炸物，體重會升到46、47，平常正餐則是屬於「餓了就吃」但少量，也會吃點水果、小點心，「當年拍絲襪廣告時比較胖，那時忙到1天睡1小時，就會1天吃6餐，體重有到47、48」。

蕭薔形容現在的自己就是處在「從心所欲不踰矩」的狀態，生活過得很隨性，曾經每天忙到只睡1小時的她，現在睡得也不多，每天早上6點就起床，有時甚至更早，如果晚上8點就睡覺，那可能早上4點起床，起床後想幹嘛就幹嘛，但一定會先完成為媽媽抄的心經再去做其他事。

是否想要找個伴？她說，這世上除了男生就是女生，一定會有異性朋友，但沒有到執子之手的程度。不覺寂寞嗎？「我媽走時我比較孤單，因為從小到大都可以跟她說心裡話，她走了突然有點孤單，而且媽媽走的第二年我的狗乖乖也走了」。她感慨有些事就是上天最好的安排，「如果不是為了媽媽的身體健康，我不會開始抄心經，媽媽常說我沒定性，像青蛙一樣跳來跳去、沒有續航力，是她鼓勵我成立基金會、持續做慈善年曆也28年了。就像泰戈爾的一句話『把自己活成一道光，讓黑暗從光走出來，用生命影響生命』，期許基金會也是一道光」。

至於她自己，現在的生活沒有二分法分成孤單或快樂，一切從心所欲，每天做自己想做的事，「境界滿好的，也沒壓力。媽媽走了後我也想開很多，很多事都是福禍相倚；很好的事，也不絕對百分之百都是好的。也可能有頹敗的禍因在裡面，現在的我不會因為沒做到什麼就難過，好壞誰能判定？總之過得滿充實的」。

身為台灣第一美女、凍齡美魔女，怕老嗎？她笑說：「不存在的東西為什麼要怕，應該要珍惜你可以掌握、讓你快樂的東西」。她也沒有老花眼，「以前有近視150度，現在反而近視不見了，骨密正常，柔軟度也可以。白頭髮？我遺傳我媽，一根都沒有！媽媽到70歲都沒有白頭髮。」對於媒體不斷逼問她有沒有任何老化症狀，她笑著反問記者：「為什麼要跟一道光斤斤計較？」

至於是否求助醫美維持美貌？蕭薔說自己只做保養，盡量不做永久式、侵入式、假體的醫美。對於被稱不老妖精，她也高EQ笑回：「妖精？我就是啊！我以前還是仙女呢！我都可以。反正說你好的也不一定真的好，說不好的也不用太在意，總之我跟自己相處很融洽，我覺得我真的很不錯，人不錯、還算善良，可以滑頭，但聰明不狡猾、不使壞」。

是否打算就此一個人過一輩子？她說：「也不一定一個人啊，對我來講結婚已經沒有實質上的意義，我覺得福禍都是同等值的事，不覺得結婚有比較好。」現在有精神上的伴侶，而這伴侶不拘泥於任何型態，「也許是興趣嗜好，也許是朋友、情人都可以！看上天怎麼安排。總之現在小日子過得美美的！」