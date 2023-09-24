陳零九（左）、邱鋒澤今在台北信義香堤大道廣場舉辦簽票會。（滾石唱片提供）

陳零九、邱鋒澤今在台北信義香堤大道廣場舉辦簽票會。（滾石唱片提供）

「九澤CP」陳零九、邱鋒澤今（24日）舉辦簽票會。虛擬貨幣交易平台JPEX日前被香港證監會警告沒有獲證監會發牌，且推廣手法涉嫌詐欺，之前擔任代言人的陳零九今受訪時特別澄清「7月底合約就結束了」。陳零九有投資、也是受害者，被問損失金額？他說「我資產的10到15％」，雖然投資都有風險，但過程中「我也學習到寶貴的一課。」

陳零九表示，當初經過兩三個月審視才接下代言，合作之後按照合約內容做該做的事，對方也保證合乎法規，發生意外他覺得很錯愕，除了損失金錢，名譽更是受損，「損失我就承擔，但在代言名譽這塊是始料未及的，真的有傷到我！」表示接下來投資一定會更謹慎。

陳零九和邱鋒澤以「九澤CP」組合之姿，將在11月25日首次攻蛋舉行「愛在你身邊LOVE GAME 台北小巨蛋演唱會」，今簽票會上，兩人拿出弓與蛋進行攻蛋儀式，並透露已經開始練心肺，飲食控制，演唱會將有舞蹈安排。

是否效法婁峻碩演唱會尺度大開裸上身？邱鋒澤搞笑說：「他有沒有畫陰影？我們是下半身，以大腿為主。」陳零九語帶保留「盡力啦！先不要太快答應」，希望大家聽到九澤專輯想傳達的理念。

演唱會門票22日在拓元售票系統開賣，不過卻沒有秒殺，邱鋒澤坦言，開賣前心情緊張，「本來以為會秒殺，好吧，那就繼續努力」，表示不會被數字綁架，除了台灣粉絲，還有海外歌迷特別飛來看演唱會，大家玩的開心是最重要的；陳零九則直言「賣出8成，比預想中的好」。