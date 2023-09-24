台南市白河區崎內里日前因豪大雨受創嚴重，台南市政府協助災戶重建家園，勞工局做工行善團24日從二手家具倉庫搬運各式家具，送給12戶淹水受災戶，讓災民在中秋節前擁有溫馨舒適的家。
9月10日一場豪大雨，造成白河區崎內里東、西福利部落淹水成災，市長黃偉哲隔日一早勘災時，看到災民家中的各式家具沾滿汙泥，隨即指示勞工局做工行善團提供二手家具，協助災戶重建家園。
勞工局經勘查彙整需求後，上周先由木工工會志工前往官田區二手家具倉庫，整備需要的二手家具，今天搬運11組單人床、6組雙人床、5組茶几桌、2組辦公桌，以及餐桌、衣櫥、矮櫃、塑膠桌椅等，送給12戶受災戶。
勞工局長王鑫基表示，木工業職業工會與勞工志願服務協會今天也動員多名志工，前往永康區載運民間企業捐贈的一批二手家具，至官田區隆田陸橋下的二手家具倉庫整理、存放，以便日後贈送給有需要的弱勢家庭。
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