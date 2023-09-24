柔道好手楊勇緯（中）在杭州亞運摘下中華隊本屆首金也是隊史第100金，獲頒1000美元獎勵金。（毛琬婷攝）

台灣「柔道男神」楊勇緯24日在杭州亞運摘下中華隊史亞運柔道及本屆賽會首金，更是代表團史上第100金，被前往前線為選手加油的教育部體育署署長鄭世忠大讚是中華隊福將，並頒發獎勵金1000美元。

2年前東京奧運楊勇緯在所屬量級男子60公斤級獲得銀牌，勇奪台灣柔道在奧運的第1面獎牌，如今在杭州亞運他努力化壓力為動力，締造台灣柔道亞運第1金紀錄，場邊也期待他的奪牌複製中華隊在東京奧運的成功，杭州亞運也能頻傳獎牌捷報。

杭州亞運教育部次長林騰蛟、體育署署長鄭世忠及代表團團長林鴻道都在柔道比賽現場見證楊勇緯摘金的感人時刻，總統蔡英文得知捷報，旋即拍發賀電祝賀選手的優異表現，巧合的是，楊勇緯在9月16日的中華亞運代表團授旗典禮，代表所有選手接受蔡英文贈送繡有「摘金奪冠」的平安御守，在大會開幕儀式隔天就為代表團進帳首面金牌，用好成績回應大家的期待。

今年成都世大運及杭州亞運鄭世忠都親臨柔道賽場為選手加油，他表示：「楊勇緯是中華隊的福將，恭喜他勇奪我國代表團第一金。看起來蔡英文總統在亞運授旗時贈與的摘金奪冠御守為他帶來好運！謝謝勇緯對這一面金牌一直保持高度的渴望以及堅持不懈！也祝福他生日快樂！」