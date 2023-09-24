美國佛州疑似發生一起駭人的鱷魚吃人案例，當警方發現1名男子的遺體後，他們隨即注意到了附近有一隻渾身是血又大隻的短吻鱷在徘徊，因此當局推測這名男子可能招到這隻短吻鱷攻擊致死。

🚨#BREAKING: Florida Officials have killed a Massive 13-Foot Alligator After Discovery of deceased human body



📌#PinellasCounty | #Florida

⁰Numerous authorities are currently on the scene where a deceased body was found near a massive 13-foot alligator close to a pool of… pic.twitter.com/lUpt7JCeKc — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 22, 2023

據《每日星報》（Daily Star）24日報導，本週五（22），警方在里奇克雷斯特公園（Ridgecrest Park）下午發現了一具屍體，警方圍著一隻全身流著血的巨大短吻鱷。皮奈拉斯郡警察局（Pinellas County）目前正在調查，但他們相信這名男子的死亡與這隻鱷魚有關。目前還不清楚這隻短吻鱷是否活生生的殺害了這名男子，也有可能這名男子原本已經死亡，然後這鱷魚是在吞食他的遺體。

當地居民珍妮佛（Jennifer Dean）向媒體表示，這隻鱷魚是她在當地所見過，最大的一隻短吻鱷，她聽到警察抵達現場後的發出的槍響，認為那是對著鱷魚開槍。隨後，鱷魚被載上卡車並帶走，目前尚不清楚它的命運。

在佛羅里達州，鱷魚常常成為困擾，通常情況下，高度訓練的捕鱷人會將鱷魚遷移到遠離人類居住區的地方，但在其他情況下，這些鱷魚可能會被安樂死。