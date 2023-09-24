燕巢農會品質保障11度甜度以上的西施柚，今年受到颱風影響產量變少，首度出現供量不足情形。（燕巢農會提供／林雅惠傳真）

中秋節即將到來，最應景的水果就是「柚子」，高雄市燕巢區生產的西施柚經常是民眾選購中秋伴手禮首選，今年受到颱風影響產量變少，燕巢農會品質保障11度甜度以上的西施柚，首度出現供量不足情形，農會只好將後續洽詢的訂客，媒介給其他農友。

高雄市燕巢區生產的西施柚果肉豐腴又大顆，加上汁多味美，受到消費者喜愛，由於受到今年杜蘇芮及卡努颱風影響，燕巢西施柚產量減少許多，又因今年閏二月，使得西施柚產期趕上中秋節，迅間變成最搶手的伴手禮。

燕巢農會總幹事吳俊昌表示，農會為求品質保障，所收購的都是11度以上甜度的西施柚，但今年受到颱風擾亂，產量減少許多，由於民眾訂購踴躍，造成今年首度出現供不應求情況，只好緊急將訂單媒合給其他農友。

燕巢農會表示，往年農會供應的西施柚量大約有5噸，今年大約僅有3.5噸，產量減少很多，不過民眾訂購仍踴躍，2粒禮盒單顆約1500g以上1500元、5粒單顆約1000g1250元及1350元、6粒單顆約800g1000元及1100元，今年價格雖稍微提高一些，仍相當搶手，因已無貨源供應，農會上周就已婉拒接單。