縣長王惠美接下姊姊謝金燕的超大月餅。（吳建輝攝）

謝金燕在台上表示，她送縣長月餅，希望跟縣長約定明年還來彰化，讓縣長民眾嗨翻。（吳建輝攝）

許久不見的姊姊謝金燕在台上高歌，台下歌迷情緒嗨翻。（吳建輝攝）

許久不見的姊姊謝金燕在台上高歌，台下歌迷情緒嗨翻。（吳建輝攝）

彰化建縣300年「上吧！彰化藝起慶生」演唱會一連嗨唱2天，擠爆彰化體育場，今天晚間由姊姊謝金燕開場，謝金燕還送縣長超巨月餅，現場民眾搶翻，謝金燕在台上表示，她送縣長月餅，希望跟縣長約定明年還來彰化，讓現場民眾嗨翻。

「上吧 彰化!! 藝起慶生」開幕演唱會，聚集超強卡司，活動今天來到第2天、包括李聖傑、羅時豐與品冠等藝人輪番上陣，主持人由浩角翔起擔綱，開場姊姊謝金燕帶來多首經典歌曲。

由於中秋節倒數，姊姊謝金燕還帶來超巨大月餅送給現場觀眾，就連縣長王惠美也拿到2個，謝金燕說，她送縣長月餅約定明年還要來彰化，讓現場民眾嗨翻，。

演唱會中場，還有300台無人機搭配480秒華麗璀璨煙火秀，在夜空中絢爛的展演，無人機變化出各種圖樣，訴說彰化建縣300年的成就與不凡，縣府表事，從2天的博覽會加上晚上的演唱會人潮，預估吸引超過10萬人次到訪。

縣府表示，彰化喜迎建縣300年，從23日起一路到10月1日規畫一連串慶生活動，除了演唱會、博覽會之外，1連9天每天都有不同的演出節目，像是朱宗慶打擊樂團、紙風車劇團、優人神鼓等，其中明華園總團更帶來為彰化量身打造的紀念大戲《八堡圳傳奇》，歡迎全國鄉親「藝」起到彰化，為彰化建縣300年喝采。