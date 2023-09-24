屏東「明揚國際」高爾夫球具廠房前天（22日）傍晚發生嚴重火警，現場爆炸不斷，根據消防署統計，截至今天下午已釀9死、1失聯、110傷。一名生還的明揚基層幹部，他父親接受媒體訪問時表示，事發當時兒子還在裡面，我剛到家有聽到一聲「砰」，過了幾分鐘兒子就打電話來，感覺像是跟我道別：「爸爸，公司爆炸，我現在困在這邊，沒有辦法出去！」

該位基層幹部父親指出，兒子事發當時在現場負責疏散同事，當時消防員進入廠區裡時，拿著「乾粉滅火器」進去，並「沒有噴水」。

基層幹部父親表示，兒子返回工廠內要關閉機器時，就因為火場發生爆炸，當下就受困在裡面，當時我才剛到家就有聽到「砰」一聲 ，根本不知道是什麼狀況，幾分鐘之後，兒子就打電話來說：「公司爆炸！」我現在困在裡面沒法出去。

當下我只能先穩定自己的情緒，提醒兒子要趕快找到逃生的方向，還好兒子用手機當手電筒，順利在緊要關頭死裡逃生，歲然腿部受傷，還恐因吸入性嗆傷導致休克，但都已算是不幸中的大幸

現在家人們一回想事發當時接到「告別電話」，情緒真的都還十分沉痛，也會有創傷後壓力症候群。