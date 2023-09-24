烏克蘭官員表示，他們已經突破了東南方向的俄軍關鍵防線，雖然勝利的原因很多，但他讚賞史崔克裝甲車(Stryker vehicle)的高度機動性。

商業內幕(BusinessInsider)報導，一名指揮官告訴《華盛頓郵報》，烏克蘭軍隊突破了蘇羅維金防線(Surovikin Line)，這是俄羅斯特別軍事行動的前任指揮官，他設計了一系列佈滿地雷、反車輛龍牙，以及戰壕的防禦。烏克蘭在6月的反攻之所以遇到困難，很大程度就是防線上地雷、障礙極多。

上個月起，烏克蘭將史崔克裝甲車投入南部扎波羅熱地區的戰鬥，雖然這款裝甲車的防護力薄弱，但是超過時速100公里的極速，使烏軍能夠極快的部署到指定地點，也能及時將受傷士兵後送到醫療站救治。

靠著史崔克的高極動性，烏克蘭指揮官可以將更多部隊投送到防線戒備較薄弱的地區，成功打出防線的缺口。

一名烏克蘭指揮官說，只要防線出現缺口，部隊就能夠趁勢推進，擴大戰果。

戰爭研究所(ISW)表示，這是烏克蘭反攻取得重要進展的重要標訊號，俄軍的3道防線，最強的是第一道防線，所以烏軍突破之後，有機會持續推進。