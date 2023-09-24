由教育部國教署、宜蘭縣政府以及台北、新北教育局共同指導，財團法人恒大文教基金會贊助，台灣師範大學科技應用與人力資源發展學系、致理科技大學資訊管理系共同主辦的新課綱「112 年度智慧科技素養與程式設計創新應用競賽」，今(24)日在新北賽區舉行的決賽場，於致理科技大學隆重展開。

主辦單位表示，今年比賽著重「實務應用」於新北、台北、宜蘭三區舉辦四項競賽，全台報名隊伍數410隊超過1000人參加，突破去年240隊紀錄，新北市報名參賽學生更為全台之冠，可見新北市常年在教育的扎根成效卓越，各級學校師生與家長對新課綱「科技領域」的重視與投入，成為全台灣AI人才培育 的焦點。

主辦單位提到，教育部新課綱「科技領域」課程，導入校園學習，成為全台各區各級學校特色，台灣校園人工智慧教育協會為此成立新課綱科技領域技優教育聯盟。新北市13所學校率先加入新課綱科技領域技優教育聯盟的行列，將課程與競賽導入校園學習，台灣校園人工智慧教育協會榮譽理事長吳清基親自頒發聯盟校證書，成為新北市推動新課綱的一個重要里程碑。

主辦單位指出，為鼓勵學生踴躍參加全國競賽，私立科技大學校院協進會經理事會同意，正式成為競賽支持單位，認可競賽相關證書，以利參加競賽的莘莘學子們未來申請入學時能持續朝科技領域發展，找到適合的學府，培育學生成為技職教育跨域實作人才。

新北決賽頒獎典禮上，台灣校園人工智慧教育協會榮譽理事長吳清基、新北市政府教育局局長張明文、致理科技大學副校長黃博怡、台灣師範大學優聘教授張玉山、財團法人恒大文教基金會董事洪久賢等貴賓共同見證下，一群未來的明日之星在此萌芽誕生，築夢踏實建立自己的學習歷程，成為新世代跨域實作人才、接軌國際、開拓未來。

組委會榮譽主席吳清基表示，科技時代已經來臨，面對日新月異推陳出新的節奏，更該透過跨界資源整合優勢互補，透過實作應用競賽發掘孩子們的天賦創造，創造面對未來的競爭力。

競賽承辦單位台灣校園人工智慧教育協會理事長伍必中說，擁有科技素養，開啟無限可能是未來人才重要的競爭力指標，希望學生能從小學習奠定良好的基礎，在108課綱下深耕萌芽，展現出發現 問題、解決問題的能力，激發潛能、創造未來。