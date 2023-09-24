明揚國際22日大火釀重大傷亡，前立委郭正亮認為，賴清德把捕蜂抓蛇丟給消防局，還說是做功德，但是在美國是交給民間公司，警察、農業或動保單位會跟民間公司簽約。

明揚國際22日大火造成10死98傷慘劇，副總統、民進黨總統參選人賴清德表示，確保消防人員權益及改善工作環境，一直是政府持續努力的目標，，消防人員安全及充足的專業設備更是重中之重。

前立委郭正亮24日在《新聞大白話》指出，總統級別對於消防的政見，要大一點，譬如消防的編制，4年內要完成多少？缺額能補多少？要加買的消防設備列表，要多花多少錢，要講出來。前鎮漁港花80億元，消防單位給多少錢？為何政府對消防不是很積極？因為基層公務員無法像民眾一樣上街頭抗議。

「所以賴清德才會把捕蜂抓蛇丟給消防局，認為是合理的」，郭正亮認為，捕蜂捉蛇都是專業，在美國是交給民間公司，警察、農業或動保單位會跟民間公司簽約。

郭正亮強調，賴清德現在都丟給消防，還說是做功德，表示基本上對此業務沒有從國際的比較去了解台灣當消防員特殊的辛苦，就是亂七八糟的是丟給消防，貓走失也要幫忙找，所以才會有這麼多人出來抗議。