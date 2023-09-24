法新社記者22日搭乘菲律賓漁業及水產資源局（Bureau of Fisheries and Aquatic Resources）船隻「達土班考號」（BRP Datu Bankaw），在船上目擊追逐過程。
達土班考號運送食物、飲用水和燃料給往來這處爭議海域的菲律賓漁民。
漁民抱怨中國在黃岩島（Scarborough Shoal）的作為搶走他們一大收入來源，以及碰上風暴時的一個安全庇護場所。
54歲的薩坦（Arnel Satam）光著腳告訴記者：「我想在那裡面捕魚。」
薩坦說：「這種事我常做。他們今天稍早已經追過我了。」薩坦還說中方快艇撞了他的船，而「我只是取笑他們」。
菲律賓官員今天也指責中國海警在達土班考號抵達前不久，於島礁入口擺了一道300公尺長的浮動屏障。
菲律賓海岸防衛隊、漁業及水產資源局在聯合聲明中譴責此舉，並稱這道臨時屏障「阻礙菲律賓漁船進入這處島礁，剝奪他們的捕魚和維生活動」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。