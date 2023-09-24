由於水氣偏少，明（25）日各地為多雲到晴，僅東半部、恆春半島及大台北山區偶有零星雨勢，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。氣象署表示，周二（26日）起環境水氣稍增，下周日（10月1日）東北季風稍增強，中秋連假中南部明月露臉的機率較高，北部主要是雲中帶月，東部多雲、賞月機率相對較低。

氣象署分析，南海至菲律賓東方海面為大低壓帶，有利熱帶系統發展，後續動態仍待觀察，不排除出現熱帶系統發展成颱風；中秋賞月方面，中南部賞月機率較高，北部主要會是雲中帶月，東半部因為多雲所以賞月機率較低。

氣象署分析未來天氣。（氣象署提供）

氣象署指出，明天各地多雲到晴，迎風面的東半部地區、恆春半島及大台北山區偶有零星雨勢，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地高溫可以來到31到35度，其中北部、高雄及台東局部地區有36度以上高溫發生的機率。

氣象署說明，周二至周六（26日至30日）環境水氣稍增，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，周二、周三清晨由於東北風繞流及陸風的輻合，中南部地區亦有零星短暫陣雨；下周日東北季風稍增強，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。