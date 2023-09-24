明揚國際22日大火造成10死98傷慘劇，其中包括4名消防員在救災時意外遭逢二次爆炸，不幸殉職，也引發各界對消防員職場安全與權益的熱議。國民黨立委賴士葆強調，內政部明年編的預算共29.7億，其中行政支出有9億多，消防業務支出為19億，實在不合理且偏低。這與近期銷毀巴西進口蛋5400萬顆所花的4億元相比，實在是一大諷刺。網友也直批民進黨政府，為消防人員買設備捨不得，花200億成立數發部卻沒看到成果。

賴士葆今(24日)在臉書發文提到，屏東明揚國際發生爆炸案，4名消防員殉職，舉國哀悼，滿心難過。但仔細看內政部明年編的預算共29.7億，其中一般行政支出就有9億多，消防業務支出為19億，「實在不合理且偏低！」

「這與近期銷毀巴西進口蛋5400萬顆所花的4億元，實在是一大諷刺！」賴士葆直言，他在審查明年預算時，會針對此事提出補救之道。

網友表示「賴委員，國民黨的委員可以問民進黨的官員，為消防人員買設備捨不得，數位發展部二百億沒看到成果？要打他們民進黨的痛處！