最近大陸南開大學新聞與傳播學院院長、科技日報原總編輯劉亞東與華為公司創始人任正非的一段對話首次被媒體曝光，這場於今年7月7日在深圳一間咖啡廳進行對話中，任正非說，面對美國的制裁與打壓，華為會越來越困難，但也會越來越興盛。他還強調，從來沒有說過要「打倒美國」，美國的先進文化還是要學習的。

據《芯智訊》報導，任正非在這場對話中談到教育、人才與學習先進文化等問題時表示，從長遠看，國家的發展還是要解決教育問題。解決教育問題，就要先克服網路障礙。大陸現在有30多個作業系統都是基於鴻蒙開源構建的，涵蓋了行業終端、手機平板、家庭終端，加起來大概已經有6億用戶，已經是世界排名第3。

在面對美國的制裁和打壓，華為已實現很多技術和產品的國產替代，任正非對此表示，面對越來越嚴峻的外部環境，華為會越來越困難，但華為也會越來越興盛。

任正非說，最近幾百年來西方領先中國，他們發明了火車和輪船，走得很快。中國落後西方300年到500年。現在，中國在資訊化的一些領域已經領先西方。過去的進步，明天的進步，都是在比速度。跟西方競爭，競爭什麼呢？靠資源不可能，應該要通過文化振興，把錢賺回來。

他指出，孔子都講因材施教，現在有人說不要學英文，不學英文，農村孩子永遠就是農民。你不學英文，將來在這個世界上怎麼就業啊？數學和英語都不好，就進不了高端行業，農民的孩子永遠是農民，階層分化就出現了。

任正非強調，美國的先進文化還是要學習的，我們從來沒有說「打倒美國」。我們應該學習別人的長處，要創造出國家的價值觀。這個世界上就一個賈伯斯啊，那中國有沒有賈伯斯？應該是有的啊，很多聰明的小孩子都很厲害的。

華為也在做一些基礎研究。基礎研究離不開基礎教育。基礎教育是國家的責任，沒有好的基礎教育就培養不出頂尖人才。美國還是有很多吸引人才的土壤，那中國也要有這種土壤來吸引高層次人才。