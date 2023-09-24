日圓大貶，吸引不少海外遊客到日本爆買。而已經成為日本人生活一部分的便利商店，早已是不少訪日遊客的好夥伴，據日媒報導，甚至連今年3月前往日本參加WBC（世界棒球經典賽）的外國選手都迷上了逛超商，相關影片在網路上爆紅。

《日經MJ》前總編中村直文在《日本經濟新聞》發文指出，許多訪日遊客一定會光顧的就是便利商店，而從便利超商開始，遊客看到了日本對於「生活基礎設施」的細緻追求。日本式的便利商店也成為3月參加WBC的外國選手之間熱烈討論的話題。捷克國家隊選手Eric Sogard的妻子還在IG上分享她在超商的驚奇體驗。

日本超商LAWSON表示，新冠疫情之前，日式超商的話題都是在曾去過日本旅遊的人之間口耳相傳，不過今年開始，許多人都是在社群網站上看到訊息之後，開始到超商購買日本人日常使用的產品。

中村直文指出，外國遊客較常逛的日本超商，熱銷產品都是點心類。7-11的「葡萄奶油夾心餅」銷量是去年同期的2倍以上，而「麻糬口感蛋糕捲」與「牛奶布丁」則是LAWSON熱銷榜上的常勝軍。訪日遊客常去的LAWSON門市，「雞蛋三明治」的銷量更是去年同期的約5.3倍。

另外，商品的鮮豔色彩也吸引不少外國遊客的目光，像是果汁類的軟糖與飲料，就算看不懂日文，但包裝設計一目了然，都讓遊客忍不住掏錢購買。中村直文因此建議，想要持續增加外國遊客到訪，與其宣傳「便宜」的日本，「美味」的日本這類的「日本實力」更值得大力宣傳。