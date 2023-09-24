高爾夫球代工廠「明揚國際」屏東廠22日爆炸造成人員嚴重傷亡，對於明揚到底有無明確告知廠區內有過氧化物，明揚總經理呂英誠今在記者會上表示，環己烷是個化學名詞，本身就是一種過氧化劑（物），兩者其實是同種東西，意即已告知廠區內有過氧化物。

明揚廠區大火肇因成羅生門，屏東縣消防局副局長李彬正說，當時廠方僅說內部有化學物質環己烷，經進一步追問才知道還有大量禁水性材質的過氧化物，直指業者給的資訊不明確。

不過呂英誠今在記者會上表示，環己烷是個化學名詞，本身就是過氧化劑（物），兩者其實是同種東西。至於粉塵與環己烷是分別存放在原料與最後製程倉庫，且到最後製程時，環己烷的含量已經非常低。

根據消防法規，工廠發生大火得告知消防人員關於化學藥品的平面擺置，屏東縣消防局質疑此次明揚資料揭露不完全，未告知有過氧化劑，但明揚表示，「環己烷本身就是一種過氧化劑」，消防隊到場後也有看到資料。