整場演出梁耀燮不斷放送可愛小動作給粉絲們。（陳俊吉攝）

韓團HIGHLIGH成員梁耀燮，於中秋節前夕、24日在台舉辦個人演唱會，吸引2千名粉絲到場。現場梁耀燮備好小抄，用中文預祝粉絲們：「中秋節快樂！」特別的是，他的媽媽跟姊姊竟在現場，恰巧有粉絲舉字卡寫「你是我媽媽的女婿」，讓梁耀燮笑說：「我媽剛好也在台下。」然後問觀眾席中的媽媽說：「親自在現場看到媳婦們感覺如何？」

梁耀燮已分別於6月、7月，在首爾、東京舉辦了個人演唱會，卻只有在今晚台北場脫外套，他笑說：「這次巡演從來沒脫過外套，因為台北炎熱的天氣跟愛情，讓我脫掉了外套。」寵粉的甜言蜜語整場沒間斷。

梁耀燮還提到：「聽說中秋節是很大的節日，能夠跟大家一起共度、等待中秋節到來，真的很幸福。」並問粉絲們台灣有無看著月亮許願的文化？直言：「我的願望是大家可以無條件幸福，大家幸福我就會幸福。」演出前一晚他在飯店看了粉絲們送給他的信，大部分的粉絲都寫下希望他幸福。

今晚梁耀燮又唱又跳，共帶來20首歌，同時他「小動作」不斷，過程中不停揮手、眨眼、嘟嘴、送飛吻等，讓粉絲看得心花開，另他也首度公開自己去奧地利拍攝的寫真書部分內容，透過螢幕投影讓台灣粉絲先睹為快。