甫在「2023世界民族電影節」造成轟動的紀錄電影《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》，即將於28日在台上映。該片由曾獲奧斯卡提名的義大利導演吉安弗蘭科羅西執導，描述現年86歲的教宗方濟各在任職10年間，出行37次、造訪53國的輝煌成就。

片中方濟各樹立了許多影響後世深遠的「反戰創舉」，包括成功化解天主教與東正教的一千多年恩怨與衝突；親赴亞美尼亞種族大屠殺一百周年、更在耶路撒冷哭牆前，勇敢跨越民族仇恨，呼籲基督徒與穆斯林應團結一起，「視彼此為一家人」。最驚人的是，方濟各在造訪美國時，竟在議會大嗆美國販賣致命武器、造成其他國家的戰爭殺戮行為是「厚顏無恥」，並應「立即停止軍火交易」。

教宗方濟各以「友善親民、關懷弱勢」形象受到世人愛戴，甚至曾當選《TIME》時代雜誌年度風雲人物，疫情前每年都吸引超過660萬名信眾前往梵蒂岡朝聖，幾乎為前任教宗本篤十六世在位時的三倍之多。

在電影中，教宗方濟各因為有感於世界貧苦人太多，許多人終其一生都不可能到梵蒂岡朝聖，於是方濟各「反向朝聖」，一反過去信徒朝聖習慣，改由他自己去「朝聖」群眾，前往民眾生活的地方，第一手了解世人的問題與悲傷。