大陸實力派女星范冰冰出道多年，累積無數作品，誰料卻於2018年遭捲「陰陽合同」事件，被舉報逃漏稅，因此遭到封殺，消失在大眾的視線內。不過，近年來她積極經營社群，也尋求各種管道準備復出，但她近日受邀擔任西班牙聖塞巴斯蒂安電影節的評審，卻因微博上PO出的一張圖片而遭到網友罵翻。

范冰冰過往以作品《我不是潘金蓮》獲得第64屆聖塞巴斯蒂安國際電影節的最佳女主角獎的殊榮，今年她受邀擔任該電影節的主競賽單元的評審，並以盛裝出席紅毯，從相關畫面中可見，她身穿白色薄紗上衣，其上還有白色、黑色等枝葉裝飾，下身則是黑白相間的長裙，對比感尤為明顯，也襯托出女神凹凸有致的身材，讓不少粉絲看了紛紛拜倒在她的石榴裙下。

未料，范冰冰在個人微博上發文，與粉絲們分享她的工作花絮時，卻不慎將正在播映的電影畫面翻攝並放到網路上，此舉引發網友抨擊，認為她不具有「版權觀念」，表示「一點版權意識都沒有」：「不論法律規定如何，電影播放的過程中，拿出手機來拍攝，此舉本身就表現出對電影毫無重視的心態」、「感覺她只是想當大明星。」

相關內容曝光後，在陸網上引發討論，而范冰冰看似也知道自身的行為引發風波，事隔不久便刪除相關貼文，並重新PO出移除爭議性圖片的貼文。對此，有不少范冰冰的粉絲留言表示：「姐姐知道錯了就好」、「下次別再犯了喔」、「姐姐加油，愛妳喔！」