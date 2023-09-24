去年台北老爺酒店主廚林繼正率領餐飲團隊參加「台北國際牛肉麵大賞」比賽，榮獲紅燒牛肉麵金牌獎。(老爺大酒店提供)

老爺紅燒冷凍牛肉麵調理包一次可以品嚐到高級牛腱、牛筋及牛腩3種部位。(老爺大酒店提供)

冷凍牛肉麵經過1年的研發與測試、改進，以健康天然的在地食材製作，不添加色素與防腐劑，成品標榜接近現煮牛肉麵風味。(老爺大酒店提供)

台灣人喜愛的美食清單中，牛肉麵絕對榜上有名，現在又有美味牛肉麵可以在家吃，而且還是五星級飯店的得獎牛肉麵。台北老爺大酒店歷經1年研發，近期推出紅燒及清燉兩種口味的冷凍牛肉麵禮盒，搶攻頂級冷凍牛肉麵零售市場。一碗麵可品嘗到2至3種牛肉部位，每盒380元，9月底前至飯店購買可享買5送1優惠。

去年台北老爺酒店主廚林繼正率領餐飲團隊參加「台北國際牛肉麵大賞」比賽，經過專業美食評審團及現場民眾盲測票選，榮獲紅燒牛肉麵金牌獎，得獎後在飯店內推出「月見紅燒牛肉麵」，深受好評。客人紛紛敲碗希望飯店提供外帶冷凍包，因此觸發主廚開發冷凍牛肉麵的想法，經過1年時間反覆進行口味測試及挑選適合的麵條種類搭配，克服冷凍調理包與現煮牛肉麵的差異，近期終於順利推出紅燒及清燉兩款風味牛肉麵，讓民眾在家就可吃到星級飯店的冠軍牛肉麵。

老爺牛肉麵的特色是可以一次品嘗到2至3種牛肉部位，在紅燒牛肉麵方面，主廚精選進口高級牛腱、牛筋及牛腩3種部位，先將牛肉切塊入熱鍋乾煎至兩面上色，然後加入以牛骨、雞骨架熬製的高湯跟大量新鮮蔬果及八角、月桂葉、花椒等數10種辛香料，最後調入主廚秘製黃金比例的醬汁熬煮4小時，湯頭甘甜肉質軟嫩，搭配彈牙滑順的蝴蝶麵食用，牛肉麵控不可錯過。

另一款老爺清燉牛肉麵，清澈透亮的湯頭匯聚多種食材精華，主廚特選進口高級牛腱及牛腩作為主角，牛骨及雞骨熬煮多時的高湯，加入大量新鮮蔬果以及八角、甘草、月桂葉、花椒等數10種辛香料，這一碗突顯豐盈肉香精髓。特別是濃醇湯頭與滑順的北方拉麵結合，好滋味完全不輸紅燒口味，可依個人喜好加入辣椒、蔥花或蔬菜，別有一番風味。

兩款冷凍牛肉麵經過1年的研發與測試、改良，業者掛保證都是用健康天然的在地食材製作，不添加色素與防腐劑，成品標榜接近現煮牛肉麵風味。除了官網線上開賣，老爺酒店集團旗下各飯店也同步販售；飯店還與微風超市合作，讓消費者快速又方便購買。