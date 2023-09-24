屏東明揚國際工廠22日發生爆炸意外，造成4名消防員不幸殉職。屏東縣消防局長許美雪在第一時間指出「消防員灑水才引發爆炸」，事後改口「未射水就發生連續爆炸」，許美雪也被爆出缺乏專業背景與經歷。政論網紅歷史哥李易修表示，許美雪就是經濟部長王美花的翻版。他甚至認為，許美雪看來非常外行；而這次災難發生後，她所呈現出來的是，她沒有辦法真正去解決這個病兆，就該下台了。

歷史哥今(24日)在中天《週末大爆卦》節目中表示，許美雪就是王美花的翻版，只是在不同領域的王美花。民進黨政府長年以來的問題，就是人才庫不夠，還有任人為親，尤其是中南部。許美雪當消防局長8年多，這很罕見，一般六都消防局長當2、3年，已經很了不起，可能就要調到其他地方。

歷史哥接著表示，許美雪是警消體系出身，其實已經脫離這體系很久了，都在做文書類的工作，沒有現場經驗。但是過了8年多還沒有現場經驗，還要坐這個位置，就請「巴結一點」，每一場火災都應親自到現場去，多學、多聽、多了解，即便不懂也可以跟現場請教、自己進修，8年多，足夠讓她變成 一個專業人。

歷史哥認為，許美雪看來非常外行。這次災難發生後，她所呈現出來的是，她沒有辦法真正去解決這個病兆，就該下台了，不要說什麼她不會戀棧，既然不會戀棧，就即刻起辭職。若屏東縣長周春米叫她留下來，但她8年多都做不了什麼，不相信接下來8個月、 8天、甚或 8小時，她能做什麼。

歷史哥更點出，擺明的是，當現場發生狀況時，是要怎麼保護消防員的安全，除了事前的預防，現場的判讀，她有沒有辦法提出有效的事後檢討報告，但看來她完全沒有辦法， 因為她連火災的樣態都沒辦法搞得很清楚，比如丙乙烷，只要對消防稍微有理解，聽到這個東西，就不會去講射不射水這種事。