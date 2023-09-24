任教於利嘉國小23年的陳佳淇獲頒「民間師鐸獎」之稱的「教育大愛菁師獎」。（蕭嘉蕙攝）

台東縣政府舉辦112年度教師節表揚大會，表揚222位教育工作者。（蕭嘉蕙攝）

教師節前夕，台東縣政府表揚222位教育工作者，除豐榮國小老師張美倫及豐年國小主任蔡佩津，雙雙獲得教育部師鐸獎外，任教於利嘉國小23年的陳佳淇獲頒「民間師鐸獎」之稱的「教育大愛菁師獎」，她期望打造「永遠不會畢業」的幸福教室，成為學生們「第2個媽」。

來自高雄的陳佳淇，就讀台東大學美術產業學系時，兼職當利嘉國小學生家教，她說，利嘉國小的孩子就像璞玉，如果我有機會幫那些孩子走出經營的不一樣的路。

陳佳淇一語成真，大學畢業後任教至今，「這是我第1所學校，我服務滿23年了」，身分也從人師成為人母，她期許讓在她身邊的孩子，都能安心自在的學習，能有發揮所長的機會與能力。

不過，她也坦言，教育路上最難的莫過於家長的否定，她說，「孩子是可以的，可是孩子跟家長認為他不行的」。

另外，今年台東有2位教育部師鐸獎得主，豐年國小主任蔡佩津秉持給學生嘗試、自我學習的正向輔導理念，相互成為彼此生命中的貴人。豐榮國小老師張美倫從賞識孩子的觀點出發，永不放棄任何孩子，協助他們找到自己優勢。

台東縣長饒慶鈴頒獎表揚所有獲獎教師，強調教育是偉大無私志業，感謝每位老師愛的奉獻及付出，協助孩子發掘潛在優勢、培養專業能力，鼓勵孩子在學習歷程勇敢實踐、追求夢想，並祝福所有教育工作者教師節快樂。

今年教師節表揚受獎人員有師鐸獎2位、教育大愛菁師獎1位、吳金玉、吳陳金桂教育公益信託優良教師1位、40年資深優良教師1位、30年資深優良教師52位、20年資深優良教師89位、10年資深優良教師59位、特殊優良校長3位、特殊優良教師10位、特殊優良教職員4位。