杭州亞運24日進行男子桌球團體賽8強戰，中華隊莊智淵、林昀儒、廖振珽先後出擊，只讓香港隊拿到1局，以直落3勝出。中華隊晉級4強至少確保銅牌落袋，確定連3屆奧運奪牌，明天下午4時與地主中國大陸爭奪金牌戰門票。

中華隊8強由老大哥莊智淵打頭陣，雖然首局被香港黃鎮廷以13比11拿下，但小莊隨即回穩，以11比8、11比8、11比3逆轉勝出，替中華隊搶下第1點。第2點林昀儒毫不客氣，以12比10、11比7、11比5擊退何鈞傑，廖振珽再以3個11比8撂倒林兆恒，讓中華隊提前勝出。