王心凌今在小巨蛋舉辦演唱會。（天晴娛樂提供）

王心凌今在小巨蛋舉辦演唱會。（天晴娛樂提供）

王心凌「SUGAR HIGH演唱會」今（24日）第2場，驚喜邀來韓團「少女時代」前成員Jessica（鄭秀妍）合體演唱〈愛你〉，2人唱跳甜度加倍，現場尖叫聲瞬間炸裂；雙姝攜手默契絕佳，絲毫看不出是第1次合作這首歌，好感情的2人僅獻上1首歌，隨後手牽手搭著升降台退場，逗趣高喊「拜拜！我們要去吃飯了」，讓全場歌迷意猶未盡。

王心凌與Jessica自去年錄製《乘風破浪》建立深厚情誼，不僅在錄影期間經常相約聚會，節目結束後仍保持聯繫，儘管彼此工作十分忙碌，但只要找到機會在同一個城市工作，2人就會想辦法見面，成為跨越語言隔閡的好姊妹；彼此情誼最令人感動的是，這回3度攻蛋，王心凌親自邀請Jessica擔任嘉賓，而Jessica也在不確定工作行程的狀況下，二話不說直接答應，從韓國飛來台北相挺。

Jessica昨天抵台後，甚至租借了一間舞蹈教室排練〈愛你〉，不僅練舞還練中文，節奏超快的歌詞讓Jessica不禁直呼「好難！好像在唱RAP」；而王心凌則事前準備各種台式美食及一整套演唱會周邊商品，放在Jessica入住的飯店中，非常有心。

韓國女星Jessica前來擔任演唱會嘉賓。（天晴娛樂提供）

王心凌今提前於晚間6點開唱，表現完美遊刃有餘，頻與觀眾互動的她，唱到〈黃昏曉〉時一度忘詞，幽默笑稱是「沒吃飽」才會失誤，邀歌迷趕緊幫唱；中場〈大眠〉後，她感性說：「每一首歌、每一個舞台、每一個造型都不太一樣，都是我、我都喜歡，你們也有你們每一個人的特質，我曾經在節目說過，無論別人理不理解你，你都可以喜歡自己，都可以擁抱自己的特質，你們都是獨一無二的，你們都要好好愛自己，我愛我自己、我也愛你們。」整場演出在溫馨歡樂的氛圍中畫下完美句點。