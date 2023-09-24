有些男人看似無害，其實非常渣！星座老師白瑜在《11點熱吵店》分析12星座特性，列出隱形渣男TOP4排行榜。他們常以優質形象示人，私下卻冷暴力對待伴侶，做出不入流的行為。

▌TOP4摩羯座

他看似舌燦蓮花，在外頭很吃得開，私下卻很依賴另一半，唯有戀愛才能感到開心。不過，他有一個大缺點，就是不愛安慰別人。在另一半眼中，此行逕就是冷暴力、漠不關心，不懂陪伴另一半的渣男。

▌TOP3水瓶座

水瓶座愛追求新鮮，對他來說，感情關係一成不變，就好像沒用心投入。講好聽，他喜歡出奇不意的東西，感情就要有心動、驚喜，迸出不一樣的火花，這種情感才值得走下去。事實上，這完全是他的荷爾蒙作祟。

▌TOP2天秤座

天秤是維納斯守護的金星，他似乎很懂愛情和人性，善於應對進退，是個成功的公關。但和天秤相處久了，他私底下很愛嫌東嫌西，將另一半貶低到沒有自尊，同時又好像是為她好，以對方為尊。

▌TOP1巨蟹座

他是偷吃型的，有暖男、好老公的外在形象，打扮斯文乾淨，看起來相當稱頭，私底下卻是非常狂野，有很多不入流的行為。巨蟹的情緒較為壓抑，若沒適時的紓發就會變渣男。