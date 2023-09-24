中秋佳節將至，不少人都會收到親友送禮，有時候多到吃不完，會考慮轉送其他人，一名網友日前將月餅送給舅舅，沒想到中間竟轉了5手，最後完璧歸趙回到自己手上，讓他直呼以後不送了，逗趣遭遇也引起熱議。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，自己近日收到一盒月餅，決定送給舅舅，沒想到舅舅又送給阿姨，阿姨再轉送姑姑，姑姑接著送給自己姊姊，然後姊姊又把月餅送回給原PO，讓他傻眼直呼「以後誰在拿給我月餅，我當場就給他吃掉」。

貼文引起網友熱議，不少人紛紛笑說「一盒永流傳」、「愛的循環系統」、「想想看，大家的心意都到了，又花最少的錢」、「一盒月餅，所有禮都做到了」、「這有好笑耶，繞了一大圈又回到自己手裡」、「下次記得買高級的，舅舅馬上吃給你看」、「既然會回到自己身上，下次全部買自己愛吃的種類」、「你阿姨送給姑姑？確定沒說錯？」、「抖音看太多」。

也有過來人驗證，「我阿嬤家的人每年也都這樣循環」、「送禮真的會這樣，最後還是回到自己手上」、「我相信這是真的，因為親戚來家裡，我就隨便拿家裡一盒給他，我忘了當初是誰送的」、「如果聖誕節是交換禮物節，那中秋節就是轉送禮物節」、「月餅這種東西都不用買，送來送去的」。