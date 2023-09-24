屏東明揚國際科技公司爆炸案造成4位消防員殉職，屏東縣長周春米指示全力協助殉職消防弟兄家屬處理後事，爭取從優撫卹，經消防局估算，4位殉職弟兄依服務年資可分別獲得2783萬至2897萬元不等撫卹金，縣府並將協助申請入祀忠烈祠，以慰英靈。
屏東縣府表示，4位殉職的消防員年齡都不超過40歲：賴俊儒33歲、陳柏翰32歲、鍾吉垣38歲、施寶翔37歲，一場爆炸意外同時奪走4條年輕的生命，國家痛失英才，更打碎了美滿家庭，天倫夢斷。
周春米縣長多次表達心情沈痛，也在個人臉書寫下「每個消防弟兄就是一個家庭，0922，讓消防弟兄的家庭變了樣，面對消防弟兄傷心欲絕的老爸老媽，抱著消防弟兄哭斷腸的妻子，我也好想嚎啕大哭啊！」0922明揚爆炸案成了難以承受之痛。
縣府團隊除了展開後續相關協助及調查事宜外，並為四位殉職消防弟兄爭取從優撫卹，經消防局以各項給付最優計算後，4人依服務年資可分別獲2783萬元至2897萬元不等的撫恤金。
消防局將以最速件報請消防署核定，希望盡快撥付，協助殉職弟兄減輕家庭負擔及照顧家人，周春米縣長也責請民政處協助家屬申請入祀忠烈祠，以告慰4位弟兄英靈。
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