林曉培為關懷婦女同胞福利議題而唱。（台東縣政府社會處提供）

江美琪為關懷婦女同胞福利議題而唱。（台東縣政府社會處提供）

江美琪、黃妃、曾沛慈、郭靜及林曉培組「女力美聲團」齊聚台東為關懷婦女同胞福利議題而唱，演唱會上分別將自己膾炙人口的好歌全出籠陪伴歌迷提前過中秋；前陣子為了拍戲在台東待了超過半年的曾沛慈，也打算趁著中秋節跟老公好好團聚一下，工作行程滿檔的她，「做人」計畫仍得先暫緩。

5位實力派唱將日前在「唱出新女力 憶起向前行」演唱會上，一連演唱多首膾炙人口的歌曲，現場宛如大型KTV，值得一提的是，最近因為海外演出加上籌備新專輯忙得不可開交的郭靜，現場竟被歌迷「抓包」說錯話，在與台下歌迷聊天時，竟然一時口誤把「台東」講成「屏東」，接著要台下歌迷大合唱時竟說成「大合照」，讓大家笑說：「姐，你累了嗎？！」讓她自嘲真的太累了，一直講錯話。

至於曾沛慈則打算趁著中秋節跟老公來個小約會，去年1月升格人妻的她，被問到怎麼不趁難得的假日計畫「做人」人生大事？曾沛慈笑說：「其實我下半年一直在把步調放慢，不過一想到年底自己主演的電影要上映，得要跟著劇組宣傳，因為這是我極度期待的工作之一。」生子計畫得先暫緩。