中國人壽。（資料照）

明揚屏東工廠大火造成多人傷亡，中壽快速清查盤點並啟動快速理賠，目前已知約有108位傷者為中壽保戶，初步估計理賠金額逾新台幣2000萬元。中壽提供傷亡保戶慰問金，不幸罹難保戶每人10萬元、加護病房保戶每人6萬元、一般病房保戶每人2萬元。

此外，罹難之警義消人員，雖非中壽保戶，也同樣給付慰問金10萬元。中壽已成立關懷小組，至醫院慰問傷者，未來一週也將在屏東市政府設立「關懷服務站」駐點服務，提供物資及諮詢。中壽將盡最大努力協助保戶暨家屬度過難關，祈願傷者盡速復原，並向全力搶救的警義消及醫護人員致上最高敬意。

中壽體現救急扶危精神，針對此次重大事故，除依保單條款給付各項保險金，並提供傷亡保戶慰問金，啟動六大關懷服務措施提供包括「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保單貸款優惠」、「房貸紓困措施」及「旅平險彈性調整」。

為協助保戶及其家屬，中壽也將在屏東市政府設立「關懷服務站」，未來一週進行駐點服務，現場提供相關物資及保險諮詢，協助保戶及家屬積極處理相關事宜，傾盡全力提供最即時與必要的協助。