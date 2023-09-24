新竹湖口營區睽違9年舉辦「112年國防知性之旅」活動，一天內湧進超過逾11萬民眾熱情參與，打破歷年記錄。從清晨5點多起，民眾就在軍方安排的7處接駁站大排長龍，未料軍方安排的220輛遊覽車仍無法負荷，不少人排超過一一個半小時仍無法上車，導引的軍方人員與疏導交通的警察，為了加快疏導方式意見不合，竟當場發生嚴重口角，一名自稱新湖分局偵查隊長的員警，失控暴怒當街大罵軍方人員「混蛋」，遭辱罵的軍士官也回嗆「你涉及公然侮辱，囂張」，場面當難看，民眾也當場傻眼。

現場民眾看不下去，將拍攝影片上傳到社群網路，引發網路熱議。從影片中可看出，一名身穿刑警制服背心的員警，在湖口火車站前的接駁遊覽車前，對一群軍士官用手指著大吼，「你們把事情做好就好，吃飽太閒阿，混蛋」。

自稱新湖分局偵查隊長(左邊紅圈處)當街辱罵軍人「混蛋」，也遭反嗆「囂張」。(翻攝自記者爆料網)

士官兵遭到辱罵，火氣也不小，其中一人立刻回嗆，「ㄟ，你公然侮辱，請問你的員警編號?警編號報出來?」

原本已經回頭的員警，聽到官兵回應火氣更大，立刻轉身回去對嗆，幾乎緊貼著該為軍人激動指著說，「我偵查隊長，新湖分局偵查隊長。」被嗆的軍人又不甘示弱說，「好了不起喔！你是不是警察」，更一度氣得想上前理論，一旁同袍見狀紛紛阻擋拉開。

但該位自稱新湖偵查隊長的警察仍怒氣未消，再回頭指著軍方人員說，「你發什麼飆阿你，把事情好好做就好，滾開。」但該位士官兵仍委屈怒回，「我今天早上累到現在連一口水都還沒有喝，還要受你們的氣。」

一忙的民眾見狀傻眼，也不禁搖頭嘆說，「軍警都是合作的何必動氣」、這還用打戰阿！」甚至也有民眾憤怒說，「警察罵軍人混蛋太過分了」。

據了解，軍方因已有先前經驗，預知恐會爆量，因此安排7處接駁站接駁入場及疏散，但仍爆量導致大量民眾排隊一個半小時以上無法上車，也擔憂引起交通阻塞，為此疏導交通警方和現場服務的軍方人員才發生爭吵。

軍方事後強調，今日的營區開放活動，是陸軍與新竹縣政府共同舉辦，無論國軍或新竹縣警方，都希望能將活動順利舉行。今日天氣炎熱且任務繁瑣，導致現場工作人員與警方，因求好心切而發生言語上的爭論，對此，本部即刻調整現場工作人員任務，並與警局相關人員致歉，而警方也表達能夠理解。雙方持續努力為疏運交通全力以赴。