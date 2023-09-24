民眾黨總統參選人柯文哲近日發表長照保險政見後，行政院政委林萬億投書表達反對。精神科醫師沈政男表示，這些年反對長照保險最力的就是林萬億，而且是用錯誤觀念來反對。他強調，長照不只是照顧老人家，更是照顧家屬，質疑林萬億根本不懂長照現狀，現在的長照2.0幾百億預算有花在刀口上嗎？健保對醫療行為、價格的管控程度，遠遠超出長照2.0。未來長保局也可以透過給付，一項項把關居家服務、日照、機構。

沈政男今(24日)在臉書發文提到，林萬億說長照保險一年要2300億，錢從哪裡來？雇主沒有分攤的誘因，因為不像健保是保勞工，而是保陌生老人家；政府要負擔900億，也沒錢。「這又是完全錯誤的觀念，什麼需長照人口只有1、2％云云？」他指出，需長照人口現在約80多萬，問題是家庭照顧者有多少？以平均1個家庭4口人來算，多達300多萬！「長照，不只是照顧老人家，更是照顧家屬啊！可見林萬億根本不懂長照現狀！」

沈政男表示，統計發現，因為照顧責任而必須請假的勞工高達3、4成，這就是雇主願意分攤保費的誘因。至於民眾，幾年前做過民調，7、8成民眾願意多繳長照保險費用，但這些年被林萬億主導的長照2.0稅收制耽擱下去，還一直說長保不可行（根本就是一種他們口中的認知作戰），大家繳交意願當然可能受影響。至於政府負責的900億保費，那就更簡單了：明年長照2.0預算不就大約如此？拿來做長照保險綽綽有餘！

沈政男質疑，長照保險基金也不是一開始就得弄到2300億的規模，而是逐步達成，就好像健保一開始也不是那麼大的一塊餅。林萬億又說，長保會跟健保一樣，鼓勵大家使用，最後安養院越設越多，因為柯文哲說可補助3萬元，意思是不用白不用，不像長照2.0的稅收制可以由政府管控。是嗎？現在的長照2.0幾百億預算，有花在刀口上嗎？那些在據點唱唱跳跳吃便當的阿公阿嬤，真的需要那些服務嗎？

「林萬億認為施行長照保險，會讓台灣到處設立大型安養院，這完全是落伍的概念！」沈政男強調，日本施行長照保險的理由，就是要將老人家從宛如人間煉獄的安養院，每天被綁在床上、只能吃宛如嘔吐物的細碎飲食、洗澡就好像沖洗豬隻一般的地方，拯救出來。日本的安養院老人家即使頭低到桌面了，都還可以自己吃飯，因為安養院提供個別化的長照飲食，若不能咀嚼就給吃慕斯做的魚、肉，像真魚肉但其實是布丁。

「台灣的安養院呢？」沈政男直言，林萬億說長保給予進住機構補助3萬元以後，安養院只會把價格漲3萬元，家屬不會減輕負擔！是嗎？還記得前幾年，健保對於自費醫材收費想要訂出上限，引發反彈嗎？健保對醫療行為、價格的管控程度，「遠遠超出你的長照2.0啦！」未來長保局也可以透過給付，一項項把關居家服務、日照、機構，到底有沒有真的照顧需要照顧的失智失能老人家。「不然大家只好都去申請外籍看護了！」