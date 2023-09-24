許多人在超商結帳時，都會跟店員報出自己的手機號碼方便累積會員點數。一位自認長得醜的男子近日前往某超商消費時，剛好遇到一位女子報電話，沒想到女子看了他一眼後，卻是小聲報電話、遮收銀機上的電話號碼，讓男子覺得根本被當成性變態，氣得忍不住大罵髒話，貼文曝光後引發熱議。

男子坦言自己長得醜。（翻攝自PTT）

原PO在PTT以「台女是他X有什麼毛病啊X你娘」為題發文表示，當時他正在排隊結帳，前方的女子被告知要不要報會員後，轉頭看了他一眼，接著女子先是靠近店員、小聲報了電話號碼，接著還很快的用手遮住收銀機上的電話號碼點擊確認，最後女子馬上跑出超商，留下原PO和店員尷尬對視，讓他氣得怒轟，「我他X就站在妳後面等結帳就變成性變態了？」

對此，許多網友紛紛回應，「人醜性騷擾」、「你照過鏡子嗎？」、「臉…」、「你長得很猥瑣嗎？」、「真的是臉幫QQ」、「我感受到你的委屈」、「悲慘到好笑」、「家裡有鏡子嗎？它會告訴你答案」、「你一定不帥」、「建議先去自首，看能不能減刑」、「正嗎？蠻多這種被害妄想都老阿姨」。

另外也有人緩頰，「別怪她，或許她真的遇過也不一定」、「有沒有一種可能，這個女的真的遇過」、「她未必是針對你啦，對自己多點自信，加油」；另外也有人分享，其實怕在超商報會員被有心人士記住的話，可以改用掃條碼的方式，「這女的沒知識，現在APP條碼亮出來就好，報個X電話」、「掃條碼就好了，科技白X吧」、「怕人記電話是不會給店員掃會員條碼喔」。