屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日下午5時許驚傳爆炸，這起火警總共造成9死（包含4名消防員）、1失聯、110傷慘劇。行政院院長陳建仁昨（23日）下午前往醫院，探視第一時間到場救援而受傷的屏二分隊小隊長時陳文川，他情緒崩潰嚎啕大哭，自責「我的弟兄都沒出來，整個小隊只有我活下來」。而當天在現場陳小隊長悲痛無助的影片也曝光。

影片畫面顯示，小隊長陳文川不顧身上的傷勢，趕緊找其他人救援所屬的隊員，他還雙膝跪地呼喊：「紅色門進去之後，靠牆那個方向，往這邊方向，他們撤退時就發生爆炸。」

火警發生後第一時間出勤的屏東縣消防二分隊，出勤的7名隊員，有4人不屑殉職、3人受傷。衛福部次長王必勝在火警後第一時間南下了解情況，昨天陪同陳建仁院長探視受傷的陳小隊長。

他在臉書PO文還原當時探視的情況，「陳建仁院長到醫院探視消防小隊長時，小隊長嚎啕大哭，深表自責『整個小隊只有我活下來』，我心中一酸，差點掉下眼淚」、「那種一起出生入死的感情，那種慟，我們只能想像，無法體會。」