由於華為搶先上市新款智慧手機系列引起關注，外界也特別注意蘋果iPhone15在中國大陸市場的銷售數據。大陸知名電商美團發布銷售數據顯示，9月22日iPhone 15系列正式發售當天，美團的iPhone 15系列首日銷量與iPhone 14系列相較暴漲13倍。報導特別提醒，部份鏡頭內有灰塵的瑕疵品來自中國廠，非傳言中的印度廠產品，消費者應及時退換。

據《快科技》報導，除了蘋果官網和官方旗艦店之外，美團等外賣平台也都加入了首發活動。其中美團公布的iPhone 15首日銷售數據顯示，上一代iPhone 14銷售雖然遇冷，Phone 15卻有超出外界預期的表現。

報導說，美團數據顯示，iPhone 15系列上市首日除了比iPhone 14系列銷量暴漲13倍之外，在網路平台開售後，美團首筆送到使用者手中的訂單在河南商丘市出現，僅用時10.42分鐘。

由於蘋果授權店廣泛的供給覆蓋和美團近3000市區旗縣、每日上百萬的騎手覆蓋，在大陸銷售額居前5名的深圳、廣州、上海、杭州、北京，銷售額平均增速近10倍，3線及以下低線城市銷量更增長了23倍。

報導表示，從目前的狀態來看，今年的iPhone 15系列在中國市場無疑是非常受歡迎的，尤其是Pro系列，頂配的Pro Max版本甚至管道現貨售價要額外加價2000元人民幣（約合台幣8500元）。

報導還特別要消費者注意，有不少網友拿到手的新機出現鏡頭內有灰塵的情況，說明蘋果的品控有些問題，而且這種狀況並非此前網傳的印度版本，而是中國國內組裝。因此媒體也建議消費者到手後注意觀察一下，有問題及時進行退換。

不少網友在社交平台吐槽iPhone 15新機後攝鏡頭中有灰塵顆粒，而且目前在中國供貨的都是在中國組裝，並非外傳的印度廠產品。（圖／快科技）

《快科技》指出，不少網友在社交平台吐槽iPhone 15新機後攝鏡頭中有灰塵顆粒，雖說大部分的位置不會對成像造成影響，但畢竟是史上最高價位的手機，很多人無法接受這樣的瑕疵。

報導說，目前網友曬單的iPhone 15系列清一色都是中國組裝，網傳的印度版本目前還沒見到，所謂印度產專供亞洲的傳聞也只是空穴來風罷了。按照蘋果官方所說，印度組裝的產品只占總量7%左右。所以大概率印度版還沒調貨至中國大陸，畢竟大陸產量占比還是非常巨大，可能僅鄭州富士康就足以應對大陸場的首批供貨。