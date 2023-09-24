俄國官媒報導，俄軍的偵查小組本週日（24）在札波羅熱地區摧毀了1輛德國的豹2坦克（Leopard 2）不過罕見的是，這輛坦克並不是由烏軍或者國際兵團所操駕，而完全是由德國聯邦國防軍（Bundeswehr）的正規軍人所組成，不過倖存的德國駕駛兵在俄軍急救過程中還是失血過多陣亡。
綜合俄羅斯《俄新社》（RIA Novosti）和《衛星新聞網》（Sputnik）24日報導，偵查小組指揮官表示：「這輛坦克的駕駛兵身受重傷，而其車組人員都已經陣亡。當他醒來看到我們時，他開始大喊不要開槍（nicht schießen）」「他多次表示自己不是僱傭兵，而是德國聯邦軍國防軍的士兵。」
該偵察小組醫官表示，這名機械師失血過多，受了重傷「我問醫官他還能活多久，醫官回答——再幾分鐘。我告訴德國人傷口太重，他沒有生存的機會。他說他非常愛他的孩子和妻子並為他同意來這裡走而感到遺憾。我們開始準備他撤離，但幾分鐘後他就變成了「200」（蘇聯軍事術語，俄烏雙方都會用）——在行動中陣亡。
偵查小組指揮官談到，當這名德國軍人接受急救時，他提到了自己的旅和所在地。但由於受傷嚴重且失血過，在準備後送他之前仍然不治。
「當然，我有點驚訝，但無論是烏克蘭軍人還是德國軍人駕駛豹式坦克，結果都一樣：德國坦克和美國坦克都會被摧毀，」
俄羅斯多次聲稱美國和北約直接參與烏克蘭衝突，主要是通過供應武器，還有在英國、德國、義大利等國培訓人員。
俄羅斯先前不斷警告北約國家不要繼續向烏克蘭提供武器。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）強調，任何含有烏克蘭武器的貨物都將成為俄羅斯的合法目標。俄羅斯外交部表示，北約國家向基輔政權提供武器是在「玩火」。
文章來源：Russian Scouts Destroy Leopard Tank With German Bundeswehr Crew in Ukraine: Commander to Sputnik
#豹2 #坦克 #德國聯邦國防軍 #Bundeswehr #俄羅斯
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。