俄國官媒報導，俄軍的偵查小組本週日（24）在札波羅熱地區摧毀了1輛德國的豹2坦克（Leopard 2）不過罕見的是，這輛坦克並不是由烏軍或者國際兵團所操駕，而完全是由德國聯邦國防軍（Bundeswehr）的正規軍人所組成，不過倖存的德國駕駛兵在俄軍急救過程中還是失血過多陣亡。

BREAKING: RUSSIA CLAIMS TO HAVE KILLED GERMAN SOLDIERS



Russian media outlets are reporting that a Leopard 2 tank destroyed in the Zaporizhzhia region was OPERATED BY GERMAN SOLDIERS.



The commander of the Russian intelligence team responsible for the destruction said that the… pic.twitter.com/4Ga2ILL3IA — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 23, 2023

綜合俄羅斯《俄新社》（RIA Novosti）和《衛星新聞網》（Sputnik）24日報導，偵查小組指揮官表示：「這輛坦克的駕駛兵身受重傷，而其車組人員都已經陣亡。當他醒來看到我們時，他開始大喊不要開槍（nicht schießen）」「他多次表示自己不是僱傭兵，而是德國聯邦軍國防軍的士兵。」

該偵察小組醫官表示，這名機械師失血過多，受了重傷「我問醫官他還能活多久，醫官回答——再幾分鐘。我告訴德國人傷口太重，他沒有生存的機會。他說他非常愛他的孩子和妻子並為他同意來這裡走而感到遺憾。我們開始準備他撤離，但幾分鐘後他就變成了「200」（蘇聯軍事術語，俄烏雙方都會用）——在行動中陣亡。

偵查小組指揮官談到，當這名德國軍人接受急救時，他提到了自己的旅和所在地。但由於受傷嚴重且失血過，在準備後送他之前仍然不治。

「當然，我有點驚訝，但無論是烏克蘭軍人還是德國軍人駕駛豹式坦克，結果都一樣：德國坦克和美國坦克都會被摧毀，」

俄羅斯多次聲稱美國和北約直接參與烏克蘭衝突，主要是通過供應武器，還有在英國、德國、義大利等國培訓人員。

俄羅斯先前不斷警告北約國家不要繼續向烏克蘭提供武器。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）強調，任何含有烏克蘭武器的貨物都將成為俄羅斯的合法目標。俄羅斯外交部表示，北約國家向基輔政權提供武器是在「玩火」。