民眾黨總統參選人柯文哲（第二排中）24日舉辦廟口開講，24日在高雄三鳳宮登場，湧入近千人。（柯宗緯攝）

民眾黨總統參選人柯文哲（右）24日舉辦廟口開講，24日在高雄三鳳宮登場，湧入近千人。（柯宗緯攝）

民眾黨總統參選人柯文哲今（24）日晚間到高雄三鳳宮舉辦廟口開講，湧入近千人。柯文哲提到，對民進黨最大的不滿是，整天說「抗中保台」，但是有準備嗎？他更斷言，不管誰當總統，美國跟台灣關係不會改變，特別是國防外交，但對於大陸的態度會不一樣。

柯文哲展開全台廟口開講，南部首站選在高雄。他提到，最近台灣遇到幾個問題「1顆雞蛋、1隻蚊子」，包括進口蛋爭議、登革熱延燒，再到近日發生的高爾夫球代工廠爆炸案，人民需要的是認真做事的政府。

針對民眾關切的兩岸問題，柯文哲直說，外媒都說台灣最可能發生戰爭的地方，但在他來看，兩岸理論上不會發生戰爭，但台灣若要維持目前政治制度跟生活方式，必須願意跟對岸溝通，因為和平是有代價的。

柯文哲提到，世界對台灣的投資，歐盟占4分之1，有位歐盟代表跟他說，歐盟對台灣的投資全暫停，等明年1月13日選完後再決定要不要投資，這意味著當台灣有戰爭風險，外國資金就不會進來，台灣資金就逃走。

柯文哲認為，台灣還是需要降低戰爭的風險，他評估台海理論上不會發生戰爭，「因為中國跟美國現在，還不會想打核子大戰，但是就怕擦槍走火」，就像是第一次世界大戰，為了一個暗殺，每個國家被捲進來，死了幾千萬人。

柯文哲更嗆，他對民進黨最不滿的是，整天說抗中保台，但是有準備嗎？而空襲警報響起來要躲哪裡？台灣對於戰爭根本沒有準備。而對於兩岸關係，「完全不交往不對，太聽話也不對，中間就好了！」