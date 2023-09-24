在台灣，不少人都想著要實現財富自由，越早退休越好。可是鄰近的日本與南韓，卻有越來越多高齡人士選擇繼續工作。日本總務省的統計數據顯示，2022年65歲以上的就業人數達912萬人，刷新歷史新高紀錄，且較2021年增加3萬人，為連續19年增加，反映出日本「高年級生」就業呈持續上升的趨勢。

日本社會的少子高齡化現象早在1970年代就已經浮現。勞動力問題也成為政府與企業的重大課題。隨著日本社會越來越老，高齡化就業逐漸成為常態。

據《日本經濟新聞》報導，在2022年，老年人占日本勞動力總數的13.6%，較前一年增加0.1個百分點，相當於每7名就業者當中就有1名老人。而日本65歲以上老人的就業率達25.2%，在G7（七國集團）成員國中居冠。以年齡段來區分的話，65～69歲的就業率為50.8%，70～74歲為33.5%。

日本總務省預估，在勞動力短缺的情況下，日本銀髮族未來的就業人數將持續上升。日本已經將公共養老金的發放年齡提高到65歲，也就是說如果60歲就退休的人將面臨一段沒有收入的空檔。

日本政府已將企業員工的退休年齡由65歲提高到70歲，儘管這並非強制性實施延遲退休，但各界顯然認為，70歲退休的義務化只是時間問題。不過由於退休年齡延長，加上繼續僱用等就業制度的實施，日本越來越多老年人也願意選擇繼續工作。