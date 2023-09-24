作家李昂在臉書抱怨年輕人不讓博愛座給自己，還點名台北市長蔣萬安給交代，造成網路熱議。同為文壇知名作家的張大春在臉書做了一首八句的七言詩諷諭，其中「斯文地面交通少」似指「行人地獄」亂象，而第七句出現「香爐」2字，喚起李昂作品《北港香爐》的記憶，引發討論。

李昂發文公審年輕人捷運不讓座引熱議。一名自稱是被李昂點名「翻白眼年輕人、她觸怒了我」的女網友發文表示，自己平常臉就滿臭的，自己其實只是抬頭看了對方一下，如果從李昂角度看像是在翻白眼、態度不好，她也很無奈，只能說聲抱歉了。此外，另一名男網友也出來爆料，指出當時自己也是車廂內乘客之一，事情發生當下，有其他人願意讓位，但反而遭到李昂拒絕，說「因為我要PO去臉書」，讓在場人都傻眼。

張大春23日在臉書發文，做了一首八句的「李昂搭捷運不被讓座」七言詩：「禮不由衷奈若何，尊賢更肯逐風波。斯文地面交通少，博愛名前哀怨多。孰料讓王成說劍，應羞落座斥挪窩。香爐煙障寒心驀，花季凋傷淚滿蓑。」

其中「斯文地面交通少」似在諷諭近年熱議、社會新聞頻傳的「行人地獄」亂象。後兩句較耐人尋味，但「香爐」兩字明顯指涉李昂的成名作。

網友表示「有白話文版本嗎？（張大春：這就是白話文版本）」、「讓王成是什麼典故？說劍尚可明白（張：〈讓王〉、〈說劍〉乃《莊子》篇目，此處純用字面意）」、「這『禮不由衷』形容得真是好啊！要人家讓座的咄咄逼人，疲累不堪的不爽讓座，吃瓜的各護其理，人心無禮，讓個鬼？」，還有人直接做四句七言詩反諷「李昂少時知敬老，學運風雲能幾何？今日臨老不如意，請問當年野百合？」