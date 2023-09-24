在《蜘蛛人》系列電影作品中，飾演「蜘蛛人」的男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）與飾演「蜘蛛人女友」的女星千黛亞（Zendaya），兩人不僅在戲中發展出情侶關係，戲外也「看對眼」而交往。未料，千黛亞近期在社群上更新的自拍照，掀起「兩人訂婚了？」的討論聲浪，而她也親自回應了。

湯姆霍蘭德與千黛亞交往多年，兩人也頻頻在社群上放閃秀恩愛。日前，千黛亞除了歡慶27歲生日曬出兒時照片並寫下感性字句外，更於隔日PO出一張性感禮服照，點開留言區還可見到湯姆霍蘭德手速極快的寫下：「First(第一)。」讓不少粉絲們被閃瞎了雙眼。

此外，千黛亞近日也在IG上已限時動態的形式曬出一張自拍照，從畫面中可見她頭戴一頂鴨舌帽，但手指上卻帶著一枚極大的戒指，雖然該戒指並非第一次在她的社群中出現，但此次卻悄悄戴在她的無名指上，進而在網上掀起「她訂婚了？」的討論聲浪。

Zendaya on Instagram Stories. pic.twitter.com/6l7ieE0dUl — Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) September 22, 2023

對此，千黛亞事隔不久再度於IG上更新限時動態，以素顏模樣出鏡，並表示：「我不能更新任何東西在我的社群上嗎，大家。」並進一步解釋：「我曬出那張照片，是為了展示我的帽子，而非我右手手指上的戒指。」此外，她也笑說：「你們以為我會用這種方式，和你們說這個(訂婚)消息嗎？」事實上，千黛亞因戒指而掀起訂婚傳聞的情況已非首次，在2021年時，她曾曬出一張換了髮型的自拍照並寫下：「是時候做出改變了。」但粉絲們的注意力大多在她手上的戒指。