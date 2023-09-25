基泰建設施工不當造成北市大直街民宅下陷損壞，原訂明(25)天起執行拆除。台北市建管處今(24)晚說，將待基泰拆除計畫書25日修正送核後，再於26日拆除，且將會同建築師公會督導。

由基泰建設起造、福益營造承造的「基泰大直」建案7日晚間因開挖地下層不慎，導致台北市大直街巷弄25戶民宅嚴重傾斜下陷、建案工地塌陷等狀況。建管處日前表示，經鑑定相關建物已傾頹毀壞不堪使用，有危害公共安全疑慮，依法在25日起執行拆除。

不過，建管處今晚透過新聞稿表示，先前命基泰建設拆除大直街94巷1弄1、3、5、7、9號等25戶傾頹毀壞建物，拆除前應辦理相關安全圍籬等假設工程的防護設施計畫書圖，因基泰建設明天修訂完成再送建管處，已委請台北市建築師公會檢視是否可行。

同時，建管處也要求，基泰建設須立即進行第二階段建築物主體拆除計畫須送建築師公會檢視通過，預計26日開始拆除工程，拆除期間將會同建築師公會的建築師共同督導，務必在最安全、最短期限內，以及影響居民作息最小前提下，執行相關拆除工程。（編輯：李錫璋）1120924