2023金門中秋博狀元餅總決賽今（24）日晚間在金湖鎮新市里籃球場熱鬧開賽，經過1個多小時的激戰與輪番拼殺，最後由來自金寧鄉的莊佳泰力退群雄、幸運奪下「狀元王」寶座，抱回市值約40萬元的特製狀元金牌乙面，羨煞旁人。

今年的「金門中秋博狀元餅」系列活動自8月29日開幕迄今，透過各式活動內容，包括五鄉鎮賽、機場迎賓博餅體驗、線上博餅拿好禮、穿越古代博狀元、店家集章博好禮等提供大家博餅體驗之樂趣。並由五鄉鎮賽所產生之桌狀元，取得總決賽參賽資格計451位，今晚7時30分於新市里籃球場舉辦總決賽角逐年度狀元王。

已停辦四年的五鄉鎮狀元決賽今晚重新回歸，由副縣長李文良、副議長歐陽儀雄、觀光處長李銘培、金湖鎮長陳文顧、代表會主席蔡乃靖、各鄉鎮代表、金湖鎮各里長等貴賓共同主持開幕，對入榜的考生給予祝福。附近商家均表示，博狀元餅總決賽在金湖鎮舉辦，帶來近千人潮參與活動，許多店家生意都比平常好很多，也帶來不少商機。

觀光處指出，總決賽賽制程序參考古代科舉制度，採「鄉試」、「會試」、「殿試」三級賽制。經過一個多小時激戰，家住金寧鄉的莊佳泰以絕佳手氣，在最後5人PK賽中，拿下博餅狀元王，獲得市值約40萬元的中秋博狀元特製金牌乙面，榜眼陳炎輝獲得機車乙台、探花陳麗娜也開心拿到最新的iphone15手機乙支，優勝王贊福、蔡林素治則各獲得飛利浦50吋電視乙台。

觀光處表示，2023金門中秋博狀元餅活動雖已近尾聲，截至本月29日仍有機場迎賓博餅體驗，穿越古代博狀元、店家集章博好禮及網路博餅體驗，歡迎大家一起來體驗「中秋博狀元，好運一整年」的樂趣，也祝福大家中秋佳節愉快。