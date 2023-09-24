亞美尼亞總理帕辛尼揚(Nikol Pashinyan)表示，在莫斯科拒絕介入納戈爾諾-卡拉巴赫爭議地區(Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區)的衝突後，亞美尼亞深感俄羅斯的無能，未來外交政策將發生重大轉變，遠離俄羅斯。

在亞美尼亞失去對納卡地區的所有控制權後，帕希尼揚發表一次重要電視演講，他告訴全國民眾，現在這種以前蘇聯加盟共和國為主體的對外安全聯盟，顯然「毫無效果」。

他說：「亞美尼亞所參與的集體安全組織，對於保護我們亞美尼亞的安全、國家利益方面，是無效且無能的。」

他還有一段很明顯帶情緒的補充，「亞美尼亞應該加入國際刑事法院(ICC)」，這話的言外之意是與俄羅斯絕交，因為該法院已經對俄羅斯總統普丁發出逮捕令；要是亞美尼亞是ICC會員，將願意配合逮補普丁。

亞塞拜然在前幾天，以反對恐怖主義的名義，對納卡地區發動閃電攻勢，砲擊當地駐衛警與俄羅斯維和營地，迫使納卡地區的亞美尼亞民族政府求和，最終以完全放棄武裝的情況達成停火，與投降無異。

這標誌著高加索地區基督徒和穆斯林長期衝突的結束，這場衝突自蘇聯解體以來斷斷續續地持續了三十年。

令亞美尼亞政府對俄羅斯感到失望的原因，在於俄羅斯主導是集體安全條約組織（CSTO）在衝突中顯然毫無作用。該組織由6個前蘇聯國家組成，成員有俄羅斯、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克。亞塞拜然曾經是成員國，之後退出。

集安組織保證，會員國遭到攻擊時，將提供保護義務。在2020年，上一次的納卡衝突時，雖然亞美尼亞最終失去部分納卡地區，但至少當時俄羅斯還能夠提供裝備給亞美尼亞。如今俄羅斯深陷烏克蘭戰爭，在國際舞台上變得更加孤立，這一次的衝突，俄羅斯完全無法為亞美尼亞爭取稍微好一點的條件。

俄羅斯辯稱，亞美尼亞已經承認該地區是亞塞拜然的一部分，所以沒有什麼可以支援的。

帕辛尼揚說：「我們所有人都看清楚了，集安組織的條文，以及亞美尼亞-俄羅斯軍事政治合作條約，完全不足以保護亞美尼亞的外部安全。顯然我們必須尋求更有能力的合作伙伴，以保障國家安全與利益。」

帕希尼揚對加入國際刑事法院的說法，必然會引起克林姆林宮的憤怒。普丁一直避免造訪其他國際刑事法院成員國，以避免被捕的可能性。

帕希尼揚本月稍早將《羅馬規約》（國際刑事法院的創始文件）提交議會批准。他說加入國際刑事法院，可以幫助確保我們的安全，這項決定並不是針對集體安全組織，也是針對俄羅斯聯邦，而是從亞美尼亞利益出發的。