改編小說的電影《哈利波特》風靡全球，可說是不少人的經典，劇中的童星如今已成年，各自展開自己的演藝生涯。主角之一的「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）憑藉著超高顏值和高學歷成為許多人的女神，有童星光環加持，她的星途一路順遂，成年後出演作品《美女與野獸》、小婦人翻拍的《她們》都叫好叫座。近日傳出她將回歸校園讀書，報名了英國牛津大學的在職進修班，學費也曝光了。

據外媒《每日郵報》報導，艾瑪華森將上英國牛津大學的碩士班，進修項目是創意寫作。英國《太陽報》報導，有知情人士透露該課程是針對老年人的，可以在職進修，對艾瑪華森的行程較為方便，「她一年只要到現場上課4到5次，其他時間可以在家上線上課程」，而且因為她知名演員的身分，只要上課就會有保全護送她進校園，據悉牛津大學的職員們已經收到通知，艾瑪華森會請保全團隊護送自己上下課，且該課程為期兩年，學費總共需2萬英鎊（約78萬元新台幣）。

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艾瑪華森2014年取得美國布朗大學的英國文學系學士學位，不過她的求學過程並不是很容易，2011年時曾傳出她上課時舉手回答教授問題，卻被同學嘲笑，對方故意模仿《哈利波特》的橋段，陰陽怪氣說：「葛來芬多得了3分！」讓她決定休學，好在之後她休息一陣子後繼續上課，順利畢業。

emma watson on the set of 'beauty and the beast' pic.twitter.com/Nn6HbeoyN5 — sasha (@pridenprcjudice) September 14, 2023

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