根據《美麗島電子報》2024總統大選第43波追蹤民調顯示，在四腳督的狀況下，賴清德以38.2%支持度領先，侯友宜18.8%位居第二，民眾黨柯文哲以16.3%位居第三，郭台銘以7.3%墊底。前立委沈富雄鐵口直斷說，藍白若不合，這個選情就算結束了；若要政黨輪替，非合不可，沒有第二條路；他認為，藍白若合，賴清德就不能躺著選了。

沈富雄24日在《下班瀚你聊》節目中表示，《美麗島電子報》總統大選最新民調，藍白捲成麻花，對賴清德而言，可說是理想境界，因為賴清德38%，侯、柯都約18%，和賴的支持度差距很大 ，侯、柯兩人剛好平分。因此，他鐵口直斷，藍白若不合，這個選情就算結束了；若要政黨輪替，非合不可。

沈富雄甚至把藍白用兩條蛇來形容，他認為，藍白若能滾在一起，就非常可觀，賴清德就沒有好覺可以睡了，也就不能躺著選了 。

沈富雄表示，時間不多了 ，沒有第二條路，就算侯友宜現在上去5個百分點、柯文哲掉了2個百分點 ，又拉開7個百分點，也不用去想說，「一定要合嗎？自己來也可以」，忘了這件事！因為柯文哲已經變成要贏得這場選舉、朝野輪替必不可缺的一個成分。

沈富雄還透露一個秘辛，藍營裡有一位算是很高層，是財經專家，現在他也在選，他的選區是深藍的，他跟該位高層說，如果藍白合，兩個到3個部就給柯，甚至是財政部 。他原本以為，該位高層會跳起來，但該高層竟然說「可以 有什麼不可以呢」。他認為，如果藍白合，國民黨答應財政部釋出給民眾黨，這會是前所未見兩個黨善意的結合。