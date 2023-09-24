第19屆亞洲運動會23日在中國杭州奧體中心主體育場舉行開幕式，拉開了大賽帷幕。本屆日本派出了超過1100人的體育代表團，為史上規模最大的亞運代表團。

據日本《共同社》報導，日本在這屆杭州亞運會派出最大規模體育代表團，雖然田徑和體操等部分項目因和其他主要國際賽事日程重疊而未派出頂級選手，但乒乓球和游泳等項目上的表現會成為一年後巴黎奧運會的試金石。

《法國國際廣播》指出，本屆亞運會因新冠疫情而推遲一年舉行，與採用將選手等與外部分開的「泡泡」方式的2021年東京奧運會及2022年北京冬奧會不同，此次再次出現了體育盛典特有的充滿活力的景象。

這是中國第3次舉辦亞運會，上一次是2010年廣州亞運會。中國國家主席習近平昨天晚上宣布杭州亞運會開幕。

報導說，本屆亞運會考慮到環保問題，大量使用視頻代替真正的開幕煙火，運用尖端技術打造數位化的開幕盛典。在開幕視頻中，東京奧運會男子200米個人混合泳冠軍汪順和擔任虛擬數字火炬手一同點燃了聖火。

下一屆亞運會將由日本愛知縣和名古屋市共同舉辦。